Стамбул - сокровищница Босфора

Стамбул – пожалуй, самый многообразный с точки зрения архитектуры и культуры город мира

Пандемия коронавируса лишила каждого из нас множества привычных для нас занятий. Больше года мы были полностью лишены возможности путешествовать по миру. И вот, сейчас, когда карантинные меры в разных странах мира начинают постепенно ослабевать, снова открываются авиарейсы, можно задуматься о том, куда бы слетать на это лето. Скажу сразу, моей давней и уже сбывшейся мечтой была Турция, а по большей части ее сокровищница – Стамбул. Мне очень хотелось вживую увидеть ее узкие улочки, ощутить аромат знаменитых старинных рынков этого древнейшего и воистину величественного города.

Но я не мог представить себе, что такой шанс выпадет мне именно в период пандемии коронавируса, когда люди бояться лишний раз не то, что выехать из страны, а даже покидать пределы своего дома. Благо Стамбул оказался с этой точки зрения безопасным городом. В городе строго соблюдаются все карантинно-санитарные меры, а вся страна уже как год первой в мире перешла на систему безопасного туризма “Safe Tourism”.

Турция всегда привлекала миллионы туристов со всего мира, и как рассказывают гиды, местные власти делают все возможное, чтобы даже в такой сложный период туристы могли насладиться всеми культурными и природными богатствами страны.

Стамбул в этом списке, пожалуй, на первых строчках. Но заранее предупрежу, что пары дней недостаточно для того, чтобы полностью проникнуться духом Стамбула.

Стамбул – пожалуй, самый многообразный с точки зрения архитектуры и культуры город мира. Разделенный Босфором город, является не просто местом встречи цивилизаций, а вобрал в себя традиции и культуру огромного пласта истории. В этом городе, которому много тысяч лет, сохранились памятники истории и культуры со времен Римской, Византийской и Османской империй. В результате этого слияния у города сложился абсолютно уникальный и завораживающий облик, с которым не хочется расставаться.

Каждый может найти в этом городе свое. Для меня самое важное в городе – это его дух. В этом смысле Стамбул полностью оправдал себя. Грандиозные мечети и церкви, синагоги, рынки, просторные набережные, ну и конечно же, коты Стамбула – их там действительно огромное количество.

Стамбул традиционно делится на Европейскую и Азиатскую части, которые объединены четырьмя мостами и подземным туннелем. Каждая из ее частей интересна по-своему. В европейской части больше ощущается оживленная и кипящая жизнь. Большая часть исторических памятников и достопримечательностей города также расположены именно в его европейской части. "Азиатский Стамбул" больше известен своими относительно спокойными набережными и элитными кварталами, цены на жилье в которых, чаще всего, начинаются от нескольких миллионов долларов США.

Видами Стамбула можно любоваться не только с его красивейших набережных, но и поднявшись на знаменитую Галатскую башню высотой в более чем 60 метров. На последнем ее этаже расположилась круговая смотровая площадка, с которой открывается незабываемый вид на весь Стамбул. Перед вами во всей красе предстанут знаменитая Айя София, мечети Султан Ахмета и Сулеймания, а также десятки других достопримечательностей, ставших визитной карточкой Стамбула.

Айя-София

Большая мечеть Айя-София - всемирно известный памятник архитектуры, охраняемый ЮНЕСКО. Некогда православный собор, он был основан в 4 веке нашей эры во времена Византийской империи. А уже в XV веке с переходом Константинополя (Стамбул) в руки османов, собор получил статус мечети вплоть до 1935 года, когда он стал музеем.

Многих волновал вопрос что станет с Айя Софией после того, как в 2020 году ей вернули статус мечети. По сути статус мечети никак не мешает всем желающим посетить этот древний храм. А вход в него стал и вовсе бесплатным. При входе обязательно нужно снять обувь и оставить в специально отведенном месте. Теперь здесь 5 раз в день совершают намаз (богослужения), только лишь во время которого сотрудники мечети неторопливо просят женщин перейти в отведенную для них часть мечети.

Это воистину мистическое и наполненное чистейшей энергией место. А тот факт, что в этой святыне возобновились богослужения, словно вернуло Айя Софии её душу.

Шопинг в Стамбуле

Шопинг в Стамбуле, пожалуй, повод для отдельного визита в Турцию. Магазинов и торговых центров тут бесчисленное количество и на любой вкус и карман. Безусловно, грех посетить Стамбул и не побывать в двух, наверное, самых знаменитых и старых рынках города – Гранд Базаре и Египетском рынке. В первом вы найдете практически все, что вам нужно, а за турецкими сладостями, пряностями и специями лучше всего отправиться на Египетский. Оба рынка безумно красивы и колоритны. В одном лишь Гранд Базаре насчитывается порядка 4 тысяч магазинов. Время, проведенное там, оставит у вас уйму позитивных впечатлений. Только не забудьте отведать чашечку турецкого кофе именно в Гранд Базаре.

Для любителей современного шопинга дела обстоят сложнее, ведь гуляя многочисленным торговым рядам, улицам и центрам, с легкостью можно будет затеряться в Стамбуле на неделю, а то и больше.

Из Стамбула в Чанаккалу

Одно из ближайших направлений от Стамбула, которые обязательно стоит посетить — это полуостров Гелиболу (Галлиполи) и город Чанаккала. Путь до Чанаккалы в среднем занимает до 4-5 часов. Если вы ценители вина, да и в целом любите побывать в винных угодьях и отдохнуть от городской суеты, то советую не проезжать мимо виноградников в окрестностях маленького городишки Текирдаг. На территории винодельни посреди виноградников есть и свой ресторан, где вы сможете опробовать без преувеличения изысканные вина местного производства. Ну а закаты в этой местности тема отдельного разговора, конечно же за бокалом красного ли белого в атмосфере полной расслабленности. Кстати, заранее предупрежу, цены на алкоголь с Турции выше, чем в Азербайджане. Средняя цена за бутылку будет стоить в районе выше 100 турецких лир (около 25 манатов). Но будьте уверены, их качество и вкус полностью компенсируют разницу в цене.

Продолжая путь до Чанаккалы, по пути вы сможете наблюдать за строительством нового амбициозного проекта – моста «Чанаккала 1915», который объединит Европейскую часть Турции с Малой Азией посредством пролива Чанаккале (Дарданеллы). У строящегося моста будет самый длинный в мире центральный пролет - 2 023 метра. Общая длина моста через Дарданеллы составит 3 563 метра. Высота башен моста, поддерживающих центральный пролет, составит 318 метров. Сам глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, то расстояние, которое на пароме надо преодолевать полтора часа, на автомобиле через мост можно будет проехать за шесть минут. По словам гида, ввести его в эксплуатацию планируют к 2023 году.

Честно сказать, отсутствие моста и преодоление пролива на пароме меня ничуть не огорчило, наоборот, наблюдать за потрясающими видами и на саму Чанаккалу с парома – бесценное удовольствие. Чанаккала является небольшим портовым городом, но с очень известной историей. Именно в этой местности в 1915 году произошла знаменитая и решающая для современной Турции битва при Чанаккале, исходом которой стало поражение сил Антанты и сохранение турецкой государственности. В порту Чанаккалы есть очень уютные и колоритные кафе, где подают вкуснейший турецкий кофе. Тут вы сможете переждать свой паром (в среднем они ходят раз в час), либо просто наслаждаться с берега незабываемым видом на пролив Дарданеллы.

Троя

Неподалеку от Чанаккале на берегу лагуны у входа в Дарданеллы располагается легендарное место с древнейшей историей, о котором писали в эпосах "Илиада" и "Одиссея". Руины Трои внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Чанаккале, где на протяжении всей истории пересекались пути многих важных лидеров, полководцев, воинов, художников, философов, исследователей и поэтов, известен деревянным троянским конем, символом легендарной Троянской войны. Кстати, в самом порту также установлен "Троянский конь", тот самый, который был снять в знаменитом фильме «Троя». Сразу после завершения съемок в 2003 году, авторы картины подарили коня городу. В 2018 рядом с руинами Трои был открыт одноименный музей в стиле модерн. В Музее Трои и в самом античном городке вы сможете увидеть уникальные экспонаты и артефакты, найденные в результате археологических раскопок.

Древний город Ассос (Бехрамкале)

В часе езды от Трои на берегу Эгейского моря расположился другой античный портовый город – Ассос. Он расположен к югу от Чанаккалы. Говорят, что сам Аристотель жил именно в этом поселении. Поэтому Ассос также известен как город философов. Интересно, что значительная часть 4-километровых стен, окружающих город, сохранилась до наших дней. А храм Афины, расположенный в Акрополе, является одним из старейших дорических храмов Анатолии, построенных в архаическую эпоху. С этого храма открывается великолепный вид на залив Эдремит. На территории руин Ассоса сохранилась и очень своеобразная мечеть XIV века. Практически все строения в этом городке построены из местного, очень древнего камня андезит, который имеет темный окрас, что в свою очередь придает особую величественность этому месту.

Если все обобщить и задуматься, хотел бы я еще раз вернуть в Турцию, не задумываясь отвечу - да. Потому, что уверен, Турция далеко не полностью раскрыла мне себя. Каждый её уголок хранит в себе бесчисленные следы истории, яркий колорит и незабываемые приключения. Это страна, которая круглый год даем вам возможность отдохнуть. Здесь каждый найдет для себя именно свою, неповторимую Турцию.