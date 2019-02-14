Со Дня влюбленных в Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане, в том числе во многих странах мира 14 февраля отмечается некоторыми как "День влюбленных".
Сотрудники Report побывали в центральной части столицы и провели опрос.
По сравнению с обычными буднями, сегодня на бакинских улицах людей с цветами, шарами и подарками в руках было больше. В основном, многие отдают предпочтение цветам. По словам продавцов цветов, по сравнению с предыдущими годами, количество покупателей заметно сократилось.
Корреспондент: Рухана Мирзоева
Elçin MuradАвтор новости