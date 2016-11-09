Республиканская партия празднует победу Трампа на выборах президента США - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Аризона. 9 ноября. REPORT.AZ/ Республиканская партия празднует победу своего кандидата Дональда Трампа на выборах президента США. Как сообщает Report, республиканцы отмечают его победу по всей стране - во всех крупнейших городах и штатах, в том числе в Аризоне.

Несмотря на прогнозы, большинство населения штата Аризона отдали свои голоса за кандидата от республиканцев. За Трампа проголосовали более 49 процентов, за Клинтон - более 45 процентов избирателей.

Наблюдавшие за ходом подсчета голосов в штабе Республиканцев в столице Аризоны Финиксе с ликованием встретили новость о победе Трампа.

Ведущий вечера объявил, что Хиллари Клинтон уже позвонила Трампу и поздравила его с победой.