Распространены кадры, запечатлевшие момент смерти девушки в Гянджинской больнице - ВИДЕО

Гянджа. 23 августа. REPORT.AZ/ Распространились видеокадры, на которых запечатлен момент смерти 17-летней девушки, скончавшейся на операционном столе в медицинском центре “Ени Гянджа”.

Report предлагает вниманию читателей кадры, попавшие в поле камеры наблюдения в медицинском центре. На кадрах видно, что пациентке вначале проводят массаж сердца, затем подают кислород.

Напомним, что 17-летняя жительница Гянджи Айгюль Оруджева скончалась после введения наркоза перед операцией по коррекции носа. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь девушки не удалось.

Гянджинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 124.1 (убийство по неосторожности) УК.

Правоохранительные органы продолжают расследование.