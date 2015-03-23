​Памятник ранней эпохи христианства - монастырь Джвари - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ На захватывающих дух пейзажах возле слиянии двух рек - Куры и Арагви, расположился один из восхитительных городов Грузии, именуемый Мцхета. Город выделяется среди остальных городов Грузии, тем, что это, пожалуй, один из самых религиозных городов страны. Недаром в народе Мцхету прозвали вторым Иерусалимом из-за большого числа храмов и монастырей.

Одним из таких замечательных святилищ является монастырь Джвари. Построенный на заре христианства в Грузии в 523 года н.э., монастырь расположен на вершине горы, откуда открывается замечательный вид на Мцхету и Арагви, впадающую в Куру. Именно об этих местах в своих произведениях писал великий Лермонтов. Храм сегодня включен в список культурного наследия ЮНЕСКО и охраняется государством. Интересны здесь древние и современные иконы святых Нино и Георгия.

Особо стоит рассказать о святой Нино. Эта женщина из Каппадокии утверждала, что ей снизошло видение о том, что она должна отправиться в Грузии и принести с собой новую религию - христианство. Грузины, которые ранее были язычниками, поверили ей и приняли новую веру. Из виноградной лозы и своих кос Нино связала крест, который считается символом грузинской православной церкви и не похож на кресты других христианских конфессий. Монастырь Джвари является основным пунктом остановки в туристических маршрутах Грузии.

Report предлагает вниманию читателей фоторепортаж из расположенного в древнем уголке Грузии монастыря Джвари.