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    Память веков - Четырехугольная Мардакянская крепость - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Крепость воздвигнута в честь победы Ахситана I над врагом

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Четырехугольная Мардакянская крепость является одним из древних исторических памятников на территории бакинского поселка Мардакяны.

    Крепость в форме четырехугольника построена в середине XII века сыном Великого Манучехра III - Ахситаном I. Крепость воздвигнута в честь победы Ахситана I над врагом. Она выполняла роль убежища для феодалов и наблюдательного пункта.

    Расположенными во дворе крепости колодцами пользовались для хранения продовольствия. При входе в крепость можно увидеть колодец глубиной 25 метров. Высота крепости составляет 22 метра, толщина стен у основания составляет 2,10 метров, а выше - 1,6 метров. Площадь двора - 28x25 метров. С внутренней части крепость разделена на 5 ярусов.  

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