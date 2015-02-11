Память веков - Четырехугольная Мардакянская крепость - ФОТОРЕПОРТАЖ

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Четырехугольная Мардакянская крепость является одним из древних исторических памятников на территории бакинского поселка Мардакяны.

Крепость в форме четырехугольника построена в середине XII века сыном Великого Манучехра III - Ахситаном I. Крепость воздвигнута в честь победы Ахситана I над врагом. Она выполняла роль убежища для феодалов и наблюдательного пункта.

Расположенными во дворе крепости колодцами пользовались для хранения продовольствия. При входе в крепость можно увидеть колодец глубиной 25 метров. Высота крепости составляет 22 метра, толщина стен у основания составляет 2,10 метров, а выше - 1,6 метров. Площадь двора - 28x25 метров. С внутренней части крепость разделена на 5 ярусов.