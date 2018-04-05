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    Новые жилеты уборщиков - ВИДЕО

    В Баку лицам, отвечающим за чистоту, выдана новая спецодежда© Report/ Elchin Murad

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В Баку лицам, отвечающим за чистоту, выдана новая спецодежда.

    Как сообщает Report, жилеты были изготовлены по заказу руководства МВД с целью защиты лиц, наводящих чистоту на магистральных дорогах, улицах и проспектах от наезда автомобилей.

    Основное преимущество спецодежды в наличии регулируемых мерцающих огней и специальных светоотражателей. Эти мерцающие огоньки и светоотражатели предусмотрены для привлечения внимания водителей и предотвращения возможных наездов на пешеходов.

    Видео: Эльчин Мурад

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