Началось массовое посещение Аллеи шехидов - ФОТО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ С сегодняшнего утра тысячи людей приходят в Аллею шехидов, чтобы почтить память шехидов, отдавших жизни за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, пришедшие сюда педагоги, учащиеся, студенты, дошколята, их воспитатели, военнослужащие, медработники и люди других профессий возлагают цветы к могилам, читают молитвы за упокой души шехидов.

Отметим, что с событий, происшедших в ночь с 19-го по 20-ое января, проходит 25 лет. В ту ночь советские войска были введены на площадь "Азадлыг" и многие столичные улицы. Они открыли огонь по мирным и безоружным жителям города.