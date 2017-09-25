На кладбище Едди Гюмбез разрушаются гробницы - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку-Шамаха-Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ На юге Шамахинского района недалеко друг от друга расположены 4 кладбища: Едди Гюмбез, Шаххандан, Гариблер и Лалезар.

Report подготовил репортаж с самого древнего и крупного кладбища Едди Гюмбез.

В комплекс Едди Гюмбез входят гробницы Едди Гюмбез, старое и новое кладбище.

Панорама кладбищенского комплекса своеобразная: здесь наблюдается синтез древних и современных захоронений. То есть могилы перемешаны, территория не разделена по старым и новым могилам, местное население хоронится там, где находится свободное место.

Могилы возрастом в 4-5 веков

На входе на кладбище в первую очередь видны старые захоронения, вид могил примерно возрастом в 4-5 веков очень интересен: полуразрушенные, развалившиеся, но все еще стоящие, опираясь друг на друга, наклонившиеся по часовой стрелке, но так и не упавшие на землю, расколотые ровно посередине камни...

Отмечу, что в 1704 году нидерландский путешественник и писатель Корнелис де Бруй посетил это кладбище. В его заметках выделяется, что эти могилы еще более древние.

Гробницы ханской семьи

По рассказам, памятники конца XVIII – начала XIX веков в основном представляют собой строения, построенные для личных нужд ханов. На месте комплекса Едди Гюмбез раньше располагалась крепость, приблизительно в XVI-XVII веках...

Сейчас в целости сохранились только три из гробниц Едди Гюмбез. Одна разрушена полностью, остальные три частично...

Во всех гробницах находятся древние могилы. В одной 6 могил, в другой – 5, в нескольких – по 4, еще в двух – по три.

Говорят, что это могилы членов семьи правителя Шамахи Мустафы хана. На одной из гробниц написано, что она была построена в 1810 году архитектором Таги для матери Мустафы хана.

Восьмиконечные гробницы Едди Гюмбез

Высота гробник Едди Гюмбез - 5 метров, а внутренняя площадь у всех одинаковая - 4х4 метра.

Гробницы Едди Гюмбез входят в группу восьмиконечных гробниц Азербайджана. Однако здесь верхняя часть гробниц покрыта не пирамидовидным шатровым куполом, а обычным куполом. В оставшихся целыми гробницах поросли трава и сорняки, это придает памятнику своеобразный вид.

Корреспондент: Айнур Османгызы (Баку-Шамаха-Баку)

P.S. Разрушающийся с каждым днем памятник охраняется со стороны государства. Однако уже стерся даже верхний слой таблицы с надписью "охраняется государством". Некоторое время назад одну из гробниц хотели построить заново, однако работы прекратились, после закладки трех-четырех камней.