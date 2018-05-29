Из близлежащего к Баку самого большого леса... - РЕПОРТАЖ

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В рамках проекта министерства экологии и природных ресурсов под названием "Природа наш дом", нацеленного на пропаганду экологического туризма в СМИ, представители медиа посетили Национальный парк Алтыагадж, расположенный на территории Хызинского и Сиязанского районов. Целью проекта является познакомить азербайджанских и иностранных туристов с национальными парками Азербайджана, поддержать экотуризм.

Report представляет репортаж из Национального парка Алтыагадж.

Это важно знать

Вмешательство людей в заповедниках запрещено полностью, в национальных парках частично. В национальных парках по установленным маршрутам можно наблюдать и насладиться красотами природы. Причина запретов - уменьшить внешнее влияние на природу, сократить до минимума и уберечь ее. Таким образом, природа восстанавливается сама по себе, популяция животного мира растет естественным путем.

Открытость национальных парков для туристов также преследует целью просвещение людей. Здесь разъясняются пути обращения с природой, правила общения с ней. Это очень важно для малолетних детей, особенно школьного возраста.

В этот Национальный парк нельзя ходить 7 месяцев в году

Наиболее близкое к Баку лесничество - Национальный парк Алтыагадж был создан в 2014 году на территории в 11035 гектаров. 90% лесного массива на территории составляют дуб, бук и граб. Здесь имеется большое количество растений, некоторые животные и птицы, попавшие в "Красную книгу". Вход в Национальный парк для лиц младше 18 лет бесплатный, старше 18 лет – 2 маната. Места для пикника входят в эту сумму, в парке даже разрешена съемка.

В мае этого года парк посетили 380 туристов. В Национальном парке работают 8 экотуристических маршрутов. Национальный парк Алтыагадж можно посещать в мае-сентябре. Зима проходит здесь сурово, подняться на горные маршруты невозможно.

Единственный реабилитационный центр на Южном Кавказе

В Национальном парке Алтыагадж расположен единственный на Южном Кавказе Центр восстановления дикой природы и реабилитационная клиника. Заместитель директора Национального парка Гойча Мусаев говорит, что здесь работают один ветеринарный врач и два техника. В комнате первой помощи и операционной, созданных в расположенном на территории врачебном домике имеются рентгеновский аппарат, инструменты, лекарства и др.

До сих пор в реабилитационном центре были обследованы и получили лечение медведь, волк, лиса, заяц, ёж, орел, гриф, лебедь, газель, косуля, дикая кошка и др. животные.

В центре имеется много больших и мелких клеток для птиц и диких животных. После прохождения здесь реабилитации животных выпускают в дикую природу. Сейчас в центре получает лечение медвежонок.

Отмечу, что в реабилитационном центре съемка запрещена.

Найденных раненых животных привозите сюда!

Заместитель директора Департамента охраны биологического разнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, обращаясь к гражданам, говорит, что любой человек, нашедший в природе раненых, больных, обессиленных дикий животных или птиц, может привезти их в реабилитационный центр в Национальном парке Алтыагадж.

Атачай

Когда представители СМИ были в Национальном парке, полил ливневый дождь. После дождя река словно ожила. Отметим, что по территории Национального парка протекает река Атачай и ряд ее мелких притоков. Атачай - горная река, которая берет начало на высоте 1870 метров горы Дубрар и впадает в Каспийское море. Речная вода используется для орошения.