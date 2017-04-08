Итальянская Л’Акуила: 8 лет спустя после разрушительного землетрясения - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку - Л’Акуила. 8 апреля. REPORT.AZ/ 8 лет назад 6 апреля в центральной части Апеннин произошло землетрясение силой 6,3 баллов по шкале Рихтера, разбудив спящих жителей меленького города Л’Акуила - административного центра итальянской провинции Абруццо.

Само землетрясение хоть и сильное, но обычно наносит не столь серьезный урон для современных зданий, но, так как многие города Италии имеют историческую застройку, Л’Акуиле был нанесен мощный урон. Многие исторические здания были полностью или частично разрушены, либо же пришли в аварийное состояние. Были разрушены такие здания как собор и префектура, а также другие исторические и старые постройки. В результате стихийного бедствия погибли около 300 человек.

И сегодня Л’Акуила продолжает приходить в себя после удара стихии, произошедшего 8 лет назад. Report представляет фоторепортаж из восстанавливающегося города Л’Акуила.

Сегодня многие здания после этого самого убийственного землетрясения отстроены вновь, жители вернулись к своей нормальной жизни, однако из памяти сложно стереть те трагические минуты, которые унесли более 300 жизней. Город маленький и каждый из погибших приходился другому родственником, другом, коллегой.

Власти страны проделали большую работу для устранения всех последствий стихии, оставшиеся немногочисленные поврежденные здания же восстанавливаются.

Несмотря на это, город расположен в сейсмоактивной зоне и тут в любое время может произойти землетрясение. Так, в Л’Акуиле каждый день происходят мелкие толчки, большинство которых не ощущаются.

Фото: Самиры Гасымовой