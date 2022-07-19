Бывшие окруженцы вернулись в места трагических событий 1993 года

Состоялась поездка в Кяльбаджар и Лачын группы местных жителей, оказавшихся во время Первой Карабахской войны во вражеском окружении, в котором они пребывали с 31 марта по 23 мая 1993 года.

Состоялась поездка в Кяльбаджар и Лачын группы местных жителей, оказавшихся во время Первой Карабахской войны во вражеском окружении, в котором они пребывали с 31 марта по 23 мая 1993 года.

Как сообщает Report, спустя 29 лет местные жители впервые вернулись в родные края.

Посещение началось с села Чайкенд Кяльбаджарского района (место, где попали в окружение 19 человек).

Позже было организовано посещение села Огулдере в Лачыне, где жители укрывались, будучи в окружении.

Члены группы поднялись в горы, расположенные примерно в 10 км от Огулдере, чтобы посетить дома и хижины, где они укрывались.

Участники поездки поделились своими воспоминаниями о том, как они были окружены, как прятались от врага на протяжении 54 дней и как им удалось вырваться из вражеского окружения. Рассказывая о трагичном событии тридцатилетней давности многие из жителей не могли сдержать слез.

Поездка завершилась в лачынском селе Гюлабирд, в котором жителям удалось вырваться из вражеского окружения.

Поездка на освобожденные от оккупации территории была организована Global Media Group. В ней принял участие сын участника тех событий Али Алиева - редактор Информационного агентства Report Имдад Ализаде.

С 30 марта по 23 мая 1993 года 19 человек - Али Алиев, Ариф Зульфугаров, Тевеккюль Ибрагимов, его брат Мухтар Ибрагимов, Ашраф Ильясов, Шакир Искендеров, Бахадыр Рзаев, его дочь Сармая Рзаева (Нубар) и сын Сахиб Рзаев, Адыгезал Гамзаев, Адиль Вердиев, Шакир Исмаилов, Валех Абдуллаев, Агамалы Марданов, Салех Гасымов, Валерий Немашкалов, Вячеслав Ширалиев, Миша Дошевский, Саша Овчинников находились в окружении на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов.

Через несколько лет один из них - Али Алиев написал книгу "54 дня в окружении", повествующую о тех днях. Он скончался 2 июля 2017 года.

Фото: Мирза Ализаде