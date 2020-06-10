​Экзамены в период пандемии - ФОТОРЕПОРТАЖ

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В Азербайджане впервые с момента введения особого карантинного режима из-за пандемии коронавируса были проведены экзамены.

Как сообщает Report, 10 июня в 39 городах и районах страны учащиеся 9 и 11 классов сдали выпускные экзамены.

В процесс управления экзаменами вовлечены 197 общих руководителей экзаменов, 538 руководителей экзаменов, 4 266 преподавателей–контролеров, 393 сотрудника, организовывающих пропуск, 197 представителей зданий.

В экзаменах принимают участие 25 597 абитуриентов.

Напомним, что ранее Государственный экзаменационный центр заявлял о проведении ряда профилактических мероприятий (дезинфекция помещений, регулирование численности участников экзаменационного процесса в соответствии с принципом соблюдения социальной дистанции, а также обеспечение персонала защитными средствами - масками, спецодеждой и перчатками) в экзаменационных залах.

Report представляет фоторепортаж с первых экзаменов, проведенных в период пандемии COVID-19.