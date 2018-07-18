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    Экзаменационное волнение в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Сотрудник Report пронаблюдал за ходом экзамена в полной средней школе №5
    © Report/Elçin Murad

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный экзаменационный центр проводит вступительные экзамены в вузы для абитуриентов по I и IV группам специальностей на 2018/2019 учебный год.

    Сотрудник Report  пронаблюдал за ходом экзамена в полной средней школе №5, расположенной в Насиминском районе. Из зарегистрированных в названной школе 138 абитуриентов 137 приняли участие в экзамене. Для управления за ходом экзаменов были привлечены 10 учителей-контролеров. Представляем вам фоторепортаж, рассказывающий о волнении абитуриентов и ожидающих их родителей.

    Отметим, что экзамены были проведены в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе, в целом в 49 зданиях. Для управления за ходом экзаменов привлечены 183 руководителя экзаменов и 2137 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

    После завершения обработки карт с ответами абитуриентов результаты и графическое изображение карты с ответами каждого абитуриента будут выложены на сайте ГЭЦ спустя 3-4 дня.

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