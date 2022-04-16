Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент

Плачевное состояние дома-музея видного представителя азербайджанской литературы, писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде широко освещалось в прессе.

Плачевное состояние дома-музея видного представителя азербайджанской литературы, писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля Джалила Мамедкулизаде широко освещалось в прессе.

Грузинское бюро Report всегда держало в поле зрения этот вопрос.

Последний репортаж о музее под заголовком “Дом-музей Джалила Мамедкулизаде в Тбилиси: здание рушится, экспонаты похищены” был представлен читателям в апреле 2019 года.

За три года, прошедшие со дня той публикации, вопрос о реставрации Дома-музея не сдвинулся с мертвой точки. Несмотря на визиты официальных лиц нашей страны в Грузию и большие надежды, возлагавшиеся после каждого такого визита, вопрос так и не нашел своего решения. Здание музея по-прежнему находится в аварийном состоянии.

Дом-музей Мирзы Джалила представляет особую значимость для Азербайджана, ведь именно здесь был издан первый и последующие более 300 номеров журнала "Молла Насреддин". 7 апреля исполнилось 116 лет со дня выхода в свет первого номера журнала, напечатанного в типографии "Гейрят", которая располагалась в погребе двухэтажного особняка.

Сотрудники грузинского бюро Report недавно побывали в музее. Очаг Мирзы Джалила обветшал еще больше.

Землетрясение силой 6,2 балла, произошедшее в Грузии 13 февраля этого года и ощущавшееся в Тбилиси, подвергло здание музея, насчитывающее более двух веков, разрушениям. Фасад старинного особняка треснул и деформировался.

Председатель Совета азербайджанских старейшин Грузии Исаг Новрузов, курирующий музей с 2019 года, в интервью Report заявил о том, что после землетрясения в здании залегли глубокие трещины: "После сильного землетрясения ситуация еще более усугубилась. В здании проживают 9 семей. Жильцы крайне обеспокоены, поскольку здание может рухнуть в любой момент. Стены здания должны быть тщательно укреплены и лишь потом начаты ремонтные работы”.

По словам И.Новрузова, мэрия Тбилиси согласилась выплатить 97 процентов средств, необходимых для укрепления стен здания. Требуемые затраты на эти работы были рассчитаны несколько лет назад. Но возникла необходимость в пересчете. Так, с началом пандемии процесс был приостановлен. В настоящее время цены на строительные материалы выросли, и должен быть подготовлен новый проект”.

Председатель совета отметил, что посольство Азербайджана в Грузии следит за состоянием музея. В ходе недавней встречи с послом Фаиком Гулиевым была представлена информация о состоянии музея. Посольство активно поддерживает контакты с соответствующими государственными структурами Грузии для ускорения работ по укреплению здания.

И.Новрузов отметил, что многие желают посетить музей, однако его двери закрыты для посетителей, ценных экспонатов практически не осталось.

Барельеф драматурга тоже нуждается в восстановлении. Должна быть исправлена и дата кончины Джалила Мамедкулизаде. Наш собеседник отметил, что в первые годы деятельности музея был похищен ряд ценных экспонатов, а также типографское оборудование. В краже подозревают охранника музея, но его вина так и не была доказана. Предполагается, что похищенные экспонаты были проданы в пункт приема металлолома.

В настоящее время помещения, витрины и экспонаты музея покрыты слоем пыли и паутиной. Даже уборку в помещении проводить довольно опасно. Экспозиция состоит преимущественно из копий журнала ”Молла Насреддин", различных фотографий, портретов Джалила Мамедкулизаде, Абдуллы Шаига и Низами Гянджеви, старого тара и кяманчи, предметов быта.

В заключение обязательно нужно отметить один момент. Большинство зданий, расположенных на улице Бесики, уже давно исчерпали срок своей эксплуатации, что небезопасно для проживания. На той части улицы, где расположен дом-музей Джалила Мамедкулизаде, в последние годы произошло несколько несчастных случаев. В ноябре 2020 года в одном из близлежащих старых жилых домов произошел мощный взрыв от утечки газа, а в марте 2021 года-пожар в другом доме. Третий инцидент-сильное землетрясение произошел в феврале этого года. В следующем году исполнится 25 лет со дня начала деятельности музея. Хочется верить, что музей обретет новую жизнь к этой знаменательной дате...