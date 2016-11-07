Чудо света, созданное природой: Гранд каньон - ФОТОРЕПОРТАЖ

Аризона. 7 ноября. REPORT.AZ/ Большой (великий) каньон или же Гранд Каньон (Grand Canyon) - один из глубочайших каньонов в мире. Его называют также "восьмым природным чудом света".

В штате Аризона, на плато Колорадо воды бурной реки за миллионы лет сотворили шедевр природной архитектуры.

Изначально река Колорадо текла по равнине, но в результате движения земной коры около 65 млн лет назад плато поднялось. В результате поднятия плато изменился угол наклона течения реки, вследствие чего увеличилась её скорость и способность разрушать породу, лежащую на её пути. Прежде всего река размыла верхние известняки, а потом принялась за более глубокие и древние песчаники и сланцы. Так и образовался Гранд каньон. Произошло это около 5—6 млн лет назад. Каньон и сейчас углубляется из-за продолжающейся эрозии горной породы.

Гранд каньон протянулся на огромное расстояние в 277 миль (446 км). Его ширина достигает 18 миль (29 км), а глубина более мили (1 857 м).

В структуре ущелья присутствуют породы, относящиеся к четырём геологическим эрам. Потоки лавы, застывшие на разломах, принадлежат к кайнозойской эре. Стены каньона изрезаны слоями песчаника и известняка, сформировавшимися в палеозойскую эру, а самые нижние слои сложены древними кристаллическими сланцами докембрийского периода.

Территория вокруг Гранд каньона является национальным парком, который в год посещают миллионы туристов.

С 1979 года Гранд каньон входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Южный край каньона является наиболее посещаемым, здесь же находятся наиболее популярные обзорные точки. Северный край каньона гораздо менее посещаемый в виду своей удаленности и труднодоступности.

Среди туристов большой популярностью пользуются туры: сплав по реке Колорадо в каньоне, спуск в каньон на мулах, а также экскурсия на вертолете, которая открывает вид на каньон с высоты птичьего полета.

Кстати, в 1940—1950-х гг экипажи многих пассажирских авиалайнеров США, пролетающих над этой местностью, специально планировали маршрут таким образом, чтобы дать пассажирам полюбоваться видами Гранд каньона. Зачастую пилоты даже совершали над каньоном несколько кругов, чтобы улучшить пассажирам обзор. Однако подобные визуальные полеты были запрещены после того, как в июне 1956 года над Гранд каньоном произошло столкновение двух пассажирских самолетов авиакомпаний Trans World Airlines и United Airlines. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 128 человек.