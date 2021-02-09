Боевая подготовка азербайджанских артиллеристов

Состоялся визит представителей СМИ в воинские части Ракетных и артиллерийских войск Азербайджанской армии

Состоялся визит представителей СМИ в воинские части Ракетных и артиллерийских войск Азербайджанской армии.

В рамках визита журналисты ознакомились с личным составом и современными артиллерийскими установками, затем в прямом эфире наблюдали за выполнением практических задач.

Персоналу Н-ской воинской части был дан сигнал тревоги. Была продемонстрирована всесторонняя боеготовность поднятых по тревоге подразделений, их способность в короткие сроки выполнить поставленные задачи и маневренные возможности.

Пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов сообщил, что в соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны после окончания Отечественной войны, в настоящее время Азербайджанская армия в пунктах постоянной дислокации и на освобожденных территориях занимается боевой подготовкой.

По его словам, боевой подготовкой заняты и артиллерийские войска, которые осваивают сейчас высокотехнологичное оружие, личный состав обучается этому оружию на практике.

Report представляет фоторепортаж боевой подготовки Ракетных и артиллерийских войск:

Фото: Эхтирам Джаби