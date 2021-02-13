Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Собравшись в 08:45 на посту Эвоглу, мы держим путь в Агдам. Сопровождающий убедительно просит нас не отклоняться от маршрута - всё вокруг заминировано

Собравшись в 08:45 на посту Эвоглу, мы держим путь в Агдам. Сопровождающий убедительно просит нас не отклоняться от маршрута - всё вокруг заминировано.

Агдамский район был оккупирован вооруженными силами Армении 23 июля 1993 года. Площадь района составляет 1 150 кв. км. Армянам удалось занять 846,7 квадратных километров территории Агдамского района или 77,4%. В кровопролитных боях за Агдам, длившихся более 5 лет, погибли 5 897 человек, стали инвалидами 3 531 человек.

В соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября президентом Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, 20 ноября Агдамский район был возвращен Азербайджану.

Агдам сплошь усеян руинами. Армянские вандалы не оставили здесь камня на камне. Глядя вокруг, ужас охватывает меня – в некогда оживленном городе, где бурлила жизнь, сейчас живут лишь духи.

Армяне разрушили мечеть “Джума”, Агдамский государственный драматический театр, чайный дом, административные здания, жилые дома и иные строения. Осквернив мечеть “Джума”, армяне использовали ее как стойло для свиней. Я обратил внимание на место, где омывают покойников. До оккупации здесь омывали трупы мирных жителей, убитых армянами, тела жертв Ходжалинского геноцида. Cейчас на этом месте только руины.

По ту сторону дороги некогда простиралось кладбище, но подлый враг разрушил и его. На кладбище не осталось ни одного надгробия. Не обремененные совестью, армяне превратили разрушенное кладбище в пашню. После разрушения территория кладбища была распахана и засеяна...

Мы не можем ступить на территорию кладбища. Нас призывают не отклоняться от маршрута, поскольку враг всюду оставил после себя мины. Разрушены кладбища и в других освобожденных от оккупации районах. Не гнушаясь ничем, армянские вандалы уничтожали на оккупированных землях не только наше культурное и историческое наследие, но и кладбища, ведя войну не только с живыми, но и с мертвыми...