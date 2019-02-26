27-я годовщина Ходжалинского геноцида - ФОТОРЕПОРТАЖ

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня годовщина оккупации азербайджанского города Ходжалы и Ходжалинского геноцида, учиненного армянскими вооруженными формированиями с участием 366-го российского мотострелкового полка.

В этот траурный день азербайджанский народ посещает памятник "Крик матери" ("Ana harayı"), возведенный в Хатаинском районе в память о жертвах Ходжалинского геноцида, читает молитвы об упокоении душ невинных жертв.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в осажденном городе примерно 2500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обеих родителей, 130 - одного из них.

По инициативе Гейдара Алиева в 1994 году в Милли Меджлисе было принято специальное решение "О дне Ходжалинского геноцида - 26 февраля". В документе подробно раскрыты причины и виновники трагедии.

В Хатаинском районе Баку в парке в память жертв Ходжалинского геноцида установлен памятник "Крик матери" ("Ana harayı").

Report представляет фоторепортаж с места.