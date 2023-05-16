Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей

"С начала войны около 20 тыс. украинских детей были насильно депортированы в Россию. Это преступление было задокументировано, а международный уголовный суд выдал ордер на арест преступников".

"С начала войны около 20 тыс. украинских детей были насильно депортированы в Россию. Это преступление было задокументировано, а международный уголовный суд выдал ордер на арест преступников".

Как сообщает Report, об этом зампредседателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сказала на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Зампредседателя Верховной Рады обратилась к Азербайджану с просьбой оказать помощь в возвращении всех украинских детей домой.