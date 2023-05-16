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Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей

Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей "С начала войны около 20 тыс. украинских детей были насильно депортированы в Россию. Это преступление было задокументировано, а международный уголовный суд выдал ордер на арест преступников".
Милли Меджлис
16 мая 2023 г. 14:27
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей

"С начала войны около 20 тыс. украинских детей были насильно депортированы в Россию. Это преступление было задокументировано, а международный уголовный суд выдал ордер на арест преступников".

Как сообщает Report, об этом зампредседателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк сказала на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Зампредседателя Верховной Рады обратилась к Азербайджану с просьбой оказать помощь в возвращении всех украинских детей домой.

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Версия на английском языке Deputy Chair of Verkhovna Rada appeals to Azerbaijan to help return Ukrainian children taken to Russia
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın sədr müavini Rusiyaya aparılmış uşaqların Ukraynaya qaytarılması üçün Azərbaycandan kömək istəyib

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