Законопроект о земельных участках на Каспии рекомендован на заседание Милли Меджлиса

Комитет по правовой политике и госстроительству рекомендовал законопроект об искусственных земельных участках на Каспии на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Комитет по правовой политике и госстроительству рекомендовал законопроект об искусственных земельных участках на Каспии на пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, данное решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Выступивший на заседании председатель комитета Али Гусейнли отметил, что законопроект "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря" подготовлен на основе международного опыта.

По его словам, проект закона соответствует Конституции страны и конвенциям, к которым присоединился Азербайджан в этой сфере.

Глава аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рашад Исмаилов в свою очередь отметил, что данная практика широко применяется в современном мире, на насыпных земельных участках в море строят жилые дома и другие сооружения. Подобная тенденция сделала актуальным вопрос создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспия в строительных целях, добавил он.

Наряду с законопроектом об искусственных земельных участках комитет также рекомендовал на пленарное заседание проекты законов о внесении изменений в закон "О государственной службе", о внесении изменений в "Положение о Совете управления государственной службы Азербайджанской Республики", о внесении изменений в "Списки наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия", о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс и Закон "О государственной пошлине".