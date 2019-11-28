Зачем распускается Милли Меджлис? - КОММЕНТАРИЙ

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Сегодняшнее решение Политического совета партии "Ени Азербайджан" о рекомендации депутатам от данной партии выступить с инициативой роспуска Милли Меджлиса было встречено в обществе с большим интересом. Что послужило принятию подобного решения, которое приведет к самороспуску Милли Меджлиса, за год до парламентских выборов?

Известно, что после восстановления независимости Азербайджан прошел долгий и сложный путь. Всем хорошо известны большие проблемы, с которыми Азербайджан столкнулся в начале 1990-х годов: военная агрессия со стороны Армении, экономический спад, угроза сепаратизма в других регионах, полный крах системы государственного управления. Тогда Азербайджан стоял на грани гражданской войны и распада государства.

Этот процесс удалось приостановить возвращением Гейдара Алиева к власти по требованию народа. В таких сложных обстоятельствах общенациональный лидер смог достичь стабилизации ситуации в стране, перемирия, был подписан "Контракт века", в страну были привлечены иностранные инвестиции.

Наряду с этим, начались процессы политических реформ. Была принята новая Конституция страны. В стране начали проводиться периодические и демократические выборы. Эти шаги заложили основу продолжительного и долгосрочного экономического развития в стране.

В 2003 году азербайджанский народ проголосовал за продолжение политики общенационального лидера. Ильхам Алиев завоевал мандат доверия народа и в тот год, и в последующие, это доверие сохраняется.

Этот мандат стал основанием для последующих этапов стратегических реформ во всех сферах.

Азербайджан стал инициатором широкомасштабных международных проектов в энергетической и транспортной сферах. Позиция Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту получила международную поддержку. Благосостояние страны выросло, уровень бедности и безработицы резко сократился.

Сегодня Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева вступил в новый этап развития. Перед Азербайджаном стоят новые большие задачи. Следует обеспечить самый быстрый и эффективный переход страны в постнефтяной период.

Под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжаются реформы по различным направлениям:

- Система госуправления (Администрация президента, Кабинет министров, главы исполнительных властей)

- Экономическая сфера (налоги, таможенные органы, структурные реформы, слияние структур, кадровые изменения и др.)

- Социальный блок (повышение зарплат, пенсий, пособий и т.д.)

- Судебно-правовая система

Законодательный орган АР - Милли Меджлис должен поддерживать данный общегосударственный процесс на самом высоком уровне, и сегодня принятым в ПЕА решением значительная часть парламента поддержала реформы.

Реформы уже проводятся, и в их реализации самым ценным ресурсом является время. Поэтому следует по возможности эффективно пользоваться временем. В этом контексте придерживаться формальной позиции и ждать очередных парламентских выборов не кажется целесообразным.

Таким образом, как и в других управленческих структурах, в Милли Меджлисе следует осуществить изменения, усовершенствования, получить очередной мандат доверия народа в рамках проводимых реформ. Так, избиратели должны получить возможность высказаться об актуальных вопросах, новых реформах.

Как видно, государство заинтересовано в максимальном участии граждан в избирательном процессе. Желающие присоединиться к идущим в стране процессам должны активно участвовать в избирательном процессе, а не на несанкционированных акциях. Настало время повысить политическую культуру в стране и гражданскую ответственность в обществе.