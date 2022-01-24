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Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов

Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов В Азербайджане вносятся изменения в законодательство о парковке автомобилей.
Милли Меджлис
24 января 2022 г. 12:42
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
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В Азербайджане вносятся изменения в законодательство о парковке автомобилей.

Как сообщает Report, это отражено в проекте изменений в закон "О дорожном движении".

Согласно поправке, продолжительность парковки не может превышать 48 часов. В случае превышения указанного срока, водители понесут административную ответственность. Время и продолжительность парковки на парковочных местах также могут ограничиваться дополнительными информационными знаками.

За задержку транспортного средства на месте парковки более 48 часов водители будут оштрафованы на 20 манатов.

По действующему законодательству продолжительность парковки составляет 24 часа.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda avtomobillərin parklanması müddəti 48 saata qədər uzadılır

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