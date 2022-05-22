В Шуше проходит встреча парламентариев Азербайджана, Турции и Грузии

В Шуше проходит 7-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

В Шуше проходит 7-е трехстороннее заседание комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как передает Report, на встрече будут обсуждены вопросы углубления отношений между парламентами трех стран и другие вопросы.

Азербайджанскую делегацию возглавляет председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, делегацию Великого национального собрания Турции председатель парламентского комитета по международным отношениям Акиф Чагатай Кылыч, а Грузию - председатель парламентского комитета по международным отношениям Николоз Самхарадзе.