В повестку пленарного заседания Милли Меджлиса включены 17 вопросов

Обнародована повестка запланированного на 27 мая заседания Милли Меджлиса.

Обнародована повестка запланированного на 27 мая заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку включены 17 вопросов.

На заседании планируется рассмотрение проекта закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" (третье чтение), о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение), о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики ”Об охране здоровья населения“, ”О частной медицинской деятельности“, ”О лотереях“ и ”О физической культуре и спорте" (третье чтение) и др.