В Баку проходит 53-е заседание Генеральной Ассамблеи ПА ОЧЭС

53-е заседание Генеральной Ассамблеи Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) проходит в Баку.

Как сообщает Report, повестка дня заседания включает вопросы, которые будут обсуждаться на собраниях Комитетов по экономике, торговле, технологиям и экологии, культуре, образованию и социальным вопросам, а также по правовым и политическим вопросам.

Во встрече наряду с делегациями стран-членов принимают участие представители международных организаций, а также группы наблюдателей парламентов отдельных государств.