    • 27 апреля, 2026
    • 12:50
    В Азербайджане ужесточили наказания, связанные с террористической деятельностью.

    Как сообщает Report, на пленарном заседании Милли Меджлиса приняли в окончательном чтении изменения в Уголовный кодекс и Закон "О борьбе с терроризмом".

    В Уголовный кодекс введена статья 214-4, устанавливающая ответственность за создание террористической организации, руководство ею и участие в ее деятельности. За создание организации или руководство ею предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 14 лет, за участие в ее деятельности - от 7 до 12 лет.

    При этом человек может быть освобожден от ответственности, если заранее сообщил органам власти или помог предотвратить преступление, а также содействовал выявлению причастных, при условии что в его действиях нет иного состава преступления.

    Также внесены технические изменения в статьи УК о финансировании терроризма и публичных призывах к нему, а также в Закон "О борьбе с терроризмом".

    Поправки внесены и в статью 282 Уголовного Кодекса о диверсии: перечень охраняемых объектов расширен за счет критической информационной инфраструктуры, энергетических, транспортных и телекоммуникационных сетей, а в число целей диверсии включено ослабление научно-технического потенциала.

    В числе способов совершения диверсии теперь указано использование технологий искусственного интеллекта и специального программного обеспечения.

    Расширен перечень отягчающих обстоятельств: к ним отнесены совершение диверсии организованной группой, в условиях чрезвычайного или военного положения, во время массовых беспорядков, с использованием служебного положения, а также причинение по неосторожности смерти или иных тяжких последствий.

    Также предусмотрено, что участник подготовки диверсии может быть освобожден от ответственности, если своевременно помог ее предотвратить и не совершил других преступлений.

    Законопроект после обсуждения вынесли на голосование и приняли в третьем чтении.

    Azərbaycanda terror fəaliyyəti ilə bağlı yeni cəzalar qəbul edilib

