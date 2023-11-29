В Азербайджане предлагается включить искусственное оплодотворение в пакет услуг ОМС

Искусственное оплодотворение в Азербайджане предлагается включить в пакет услуг обязательного медицинского страхования.
Как сообщает Report, с подобным предложением выступил начальник отдела социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев на общественных слушаниях в парламенте на тему "Здоровье семьи и семейные ценности в законодательном аспекте".
По его словам, одной из причин разводов в Азербайджане является бесплодие одного из супругов.
"В современном мире широко применяется искусственное и экстракорпоральное оплодотворения, что помогает таким парам завести детей. Законопроект разработан в рамках этих требований", - сказал он.