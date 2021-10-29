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Соглашение между Азербайджаном и ООН будет продлено

Соглашение между Азербайджаном и ООН будет продлено На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Протокола о продлении срока действия соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйстве
Милли Меджлис
29 октября 2021 г. 12:23
Соглашение между Азербайджаном и ООН будет продлено
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На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Протокола о продлении срока действия соглашения "О программе партнерства ФАО-Азербайджан между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН".

Как сообщает Report, согласно законопроекту, срок действия документа продлевается до 31 декабря 2021 года с целью завершения исполнения обязательств сторон по соглашению.

После обсуждений проект о продлении срока действия соглашения был принят.

Напомним, программа партнерства между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) была подписана 25 мая 2015 года.

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Версия на английском языке Agreement between Azerbaijan and UN to be extended
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla BMT arasında bağlanmış sazişin müddəti uzadılır

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