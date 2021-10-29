Соглашение между Азербайджаном и ООН будет продлено

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Протокола о продлении срока действия соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйстве

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Протокола о продлении срока действия соглашения "О программе партнерства ФАО-Азербайджан между Правительством Азербайджанской Республики и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН".

Как сообщает Report, согласно законопроекту, срок действия документа продлевается до 31 декабря 2021 года с целью завершения исполнения обязательств сторон по соглашению.

После обсуждений проект о продлении срока действия соглашения был принят.

Напомним, программа партнерства между Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) была подписана 25 мая 2015 года.