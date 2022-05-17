Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор превратится в значимую часть коридоров Восток-Запад и Север-Юг

«В постконфликтный период на Южном Кавказе сформировались новые реалии и новые возможности сотрудничества».

«В постконфликтный период на Южном Кавказе сформировались новые реалии и новые возможности сотрудничества».

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на третьей Генеральной конференции ПА ОЭС в Баку.

Она отметила, что Зангезурский коридор, который откроется в соответствии с достигнутыми соглашениями и является новой транспортной инфраструктурой, превратится в значимую часть коридоров Восток-Запад и Север-Юг: «Все страны-члены Организации экономического сотрудничества также смогут воспользоваться этим новым коридором».