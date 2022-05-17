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Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор превратится в значимую часть коридоров Восток-Запад и Север-Юг

Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор превратится в значимую часть коридоров Восток-Запад и Север-Юг «В постконфликтный период на Южном Кавказе сформировались новые реалии и новые возможности сотрудничества».
Милли Меджлис
17 мая 2022 г. 17:16
Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор превратится в значимую часть коридоров Восток-Запад и Север-Юг

«В постконфликтный период на Южном Кавказе сформировались новые реалии и новые возможности сотрудничества».

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на третьей Генеральной конференции ПА ОЭС в Баку.

Она отметила, что Зангезурский коридор, который откроется в соответствии с достигнутыми соглашениями и является новой транспортной инфраструктурой, превратится в значимую часть коридоров Восток-Запад и Север-Юг: «Все страны-члены Организации экономического сотрудничества также смогут воспользоваться этим новым коридором».

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarova: "Zəngəzur dəhlizi Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcək"

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