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Президент Конго: Совместная борьба против колониальной политики очень важна 

Президент Конго: Совместная борьба против колониальной политики очень важна  Африканские государства, в том числе Конго, на протяжении многих лет подвергались политике колонизации и боролись за свою свободу.
Милли Меджлис
4 апреля 2024 г. 19:21
Президент Конго: Совместная борьба против колониальной политики очень важна 

Африканские государства, в том числе Конго, на протяжении многих лет подвергались политике колонизации и боролись за свою свободу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

По его словам, сегодня африканские страны выступают против гегемонии, господства некоторых государств, эксплуатации природных богатств.

Сассу-Нгессо отметил, что в нынешний напряженный период очень важна совместная деятельность миротворческих государств, их совместная борьба против таких негативных фактов: "Поэтому наши страны будут совместно бороться с давлением, двойными стандартами, будь то в рамках ООН, Движения неприсоединения или других международных организаций".

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonqo Prezidenti: Sülhpərvər dövlətlərin müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı birgə mübarizəsi çox vacibdir

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