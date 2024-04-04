Президент Конго: Совместная борьба против колониальной политики очень важна

Африканские государства, в том числе Конго, на протяжении многих лет подвергались политике колонизации и боролись за свою свободу.

Африканские государства, в том числе Конго, на протяжении многих лет подвергались политике колонизации и боролись за свою свободу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Конго Дени Сассу-Нгессо на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

По его словам, сегодня африканские страны выступают против гегемонии, господства некоторых государств, эксплуатации природных богатств.

Сассу-Нгессо отметил, что в нынешний напряженный период очень важна совместная деятельность миротворческих государств, их совместная борьба против таких негативных фактов: "Поэтому наши страны будут совместно бороться с давлением, двойными стандартами, будь то в рамках ООН, Движения неприсоединения или других международных организаций".