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ММ в окончательном чтении утвердил список психотропных веществ, оборот которых ограничен

ММ в окончательном чтении утвердил список психотропных веществ, оборот которых ограничен Милли Меджлис утвердил поправки в перечень психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджана ограничен.
Милли Меджлис
24 мая 2024 г. 13:37
ММ в окончательном чтении утвердил список психотропных веществ, оборот которых ограничен

Милли Меджлис утвердил поправки в перечень психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджана ограничен.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были обсуждены поправки в закон “Об утверждении перечней наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия”.

Согласно проекту, декстрометорфан и бупренорфин были исключены из списка психотропных веществ, оборот которых ограничен, и включены в список психотропных веществ, оборот которых контролируется.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке MM dövriyyəsi məhdudlaşdırılan psixotrop maddələrin siyahısını son oxunuşda təsdiqləyib

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