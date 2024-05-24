ММ в окончательном чтении утвердил список психотропных веществ, оборот которых ограничен

Милли Меджлис утвердил поправки в перечень психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджана ограничен.

Милли Меджлис утвердил поправки в перечень психотропных веществ, оборот которых на территории Азербайджана ограничен.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса были обсуждены поправки в закон “Об утверждении перечней наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия”.

Согласно проекту, декстрометорфан и бупренорфин были исключены из списка психотропных веществ, оборот которых ограничен, и включены в список психотропных веществ, оборот которых контролируется.

После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.