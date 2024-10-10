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Парламент рассмотрит новый законопроект об объединении муниципалитетов

Парламент рассмотрит новый законопроект об объединении муниципалитетов Новый законопроект об объединении муниципалитетов в Азербайджане будет обсуждаться в Милли Меджлисе.
Милли Меджлис
10 октября 2024 г. 19:29
Парламент рассмотрит новый законопроект об объединении муниципалитетов

Новый законопроект об объединении муниципалитетов в Азербайджане будет обсуждаться в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, документ включен в повестку дня завтрашнего заседания парламентского комитета по региональным вопросам.

Повестка дня Комитета включает обсуждение проекты законов Азербайджанской Республики "О создании новых муниципалитетов путем объединения муниципалитетов в Азербайджанской Республике", О внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджанской Республике" — приложение к Закону Азербайджанской Республики "О территориях и землях муниципалитетов", О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О статусе муниципалитетов" и "Об административном надзоре за деятельностью муниципалитетов" (третье чтение).

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