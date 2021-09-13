Обнародован план работы парламентского комитета по здравоохранению

Сегодня состоялось заседание парламентского комитета по здравоохранению в онлайн формате.

Сегодня состоялось заседание парламентского комитета по здравоохранению в онлайн формате.

Как сообщает Report, на заседании, возглавляемом председателем комитета Ахлиманом Амираслановым, впервые был обсужден отчет о проделанной работе в комитете здравоохранения в период весенней и внеочередной сессий Милли Меджлиса 2021 года.

А.Амирасланов сообщил, что за отчетный период состоялось 13 заседаний комитета, на которых были рассмотрены 24 вопроса. 12 рассмотренных законопроектов были приняты на пленарном заседании Милли Меджлиса.

За отчетный период было рассмотрено около 150 поступивших в комитет заявлений и жалоб, приняты соответствующие меры. Кроме того, в течение отчетного периода в комитете были проведены слушания о текущей ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией.

Еще одним вопросом повестки был план работы комитета по здравоохранению Милли Меджлиса на осеннюю сессию 2021 года. Председатель комитета отметил, что на предстоящей сессии будут обсуждены законопроекты "О репродуктивном здоровье", "Текущая ситуация в стране в связи с коронавирусом (COVID-19) и принимаемые меры", "Внесение поправок в нормативно-правовые акты, связанные с введением обязательного медицинского страхования", "Состояние и перспективы медицинской помощи онкологическим больным", "Сердечные заболевания и нарушения кровообращения".