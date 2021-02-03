О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы зарплаты председателя Милли Меджлиса и депутатов

Названы зарплаты председателя Милли Меджлиса и депутатов Объявлены заработные платы председателя Милли Меджлиса, председателей комитетов и депутатов
Милли Меджлис
3 февраля 2021 г. 22:07
Названы зарплаты председателя Милли Меджлиса и депутатов

Объявлены заработные платы председателя Милли Меджлиса, председателей комитетов и депутатов.

Как сообщили Report в парламенте, согласно статье 21 закона "О статусе депутата Милли Меджлиса" председатель Милли Меджлиса получает ежемесячную заработную плату в размере 2 475 манатов.

Первый заместитель председатель Милли Меджлиса получает оклад в 2 227,5 маната, заместитель председателя Милли Меджлиса - 2 103,75 маната, председатель комитета и комиссии Милли Меджлиса 1 980 манатов, заместитель председателя комитета и комиссии Милли Меджлиса - 1856,25 манатов, а депутат Милли Меджлиса – 1 732,5 маната.

Кроме того, председатель Милли Меджлиса, его первый заместитель и заместители, председатели комитетов и комиссий Милли Меджлиса и их заместители, а также депутаты Милли Меджлиса ежемесячно получают не облагаемое налогом пособие в размере 50 процентов своей заработной платы на покрытие расходов, связанных с исполнением своих обязанностей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin sədri və deputatların maaşı açıqlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
ДТП в Зардабе: пострадавшего доставили в столицу
28 января 2021 г. 00:21
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
Компанию Трампа вновь обязали выдать документы по делу о мошенничестве
30 января 2021 г. 10:45
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
Forward опубликовал список памятников фашистам и нацистским приспешникам в разных странах мира
30 января 2021 г. 16:02
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
В Ереване на акции протеста задержали 26 человек
28 января 2021 г. 19:00
В Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
ФотоВ Египте обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями
31 января 2021 г. 04:46
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
1 февраля 2021 г. 11:42
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
На смартфоны Xiaomi запретили устанавливать сервисы Google
2 февраля 2021 г. 13:17
Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления
Глава ФРС заявил, что экономика США еще далека от полного восстановления
28 января 2021 г. 00:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi