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Началось заседание Милли Меджлиса

Началось заседание Милли Меджлиса Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса
Милли Меджлис
9 марта 2021 г. 11:23
Началось заседание Милли Меджлиса
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Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 8 вопросов.

Среди них поправки в законопроекты "О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов", проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства (третье чтение)", "О проекте закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение)", "О проекте закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение)", "О проекте закона Азербайджанской Республики О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение), "О проекте закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение)" и т.д.

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Версия на английском языке Next plenary meeting of Milli Majlis kicks off
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin iclası başlayıb

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