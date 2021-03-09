Началось заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 8 вопросов.

Среди них поправки в законопроекты "О ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов", проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в закон "О приостановлении проверок, проводимых в сфере предпринимательства (третье чтение)", "О проекте закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение)", "О проекте закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение)", "О проекте закона Азербайджанской Республики О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение), "О проекте закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (второе чтение)" и т.д.