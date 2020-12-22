Началось заседание Милли Меджлиса

В повестку заседания включены 5 вопросов

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой включены 5 вопросов.

На заседании парламента будут обсуждены следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" (третье чтение).

2. Законопроект об отмене закона Азербайджанской Республики "Об условной финансовой единице".

3. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О правовой защите образцов азербайджанского фольклора", "О борьбе с коррупцией", "О банках", "Об управлении муниципальными землями" и Гражданский кодекс Азербайджанской Республики.

4. Законопроект о внесении изменений в утвержденное законом Азербайджанской Республики № 768-IQ от 7 декабря 1999 года "Положение о службе в таможенных органах" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики "15-летие Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (2005-2020)" (первое чтение).