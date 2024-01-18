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Глава комитета: В Азербайджане достаточно рабочих мест, но есть серьезные проблемы с координацией

Глава комитета: В Азербайджане достаточно рабочих мест, но есть серьезные проблемы с координацией Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев считает, что в Азербайджане достаточно рабочих мест, но есть серьезные проблемы с координацией Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем заседании комитета.
Милли Меджлис
18 января 2024 г. 10:13
Глава комитета: В Азербайджане достаточно рабочих мест, но есть серьезные проблемы с координацией

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев считает, что в Азербайджане достаточно рабочих мест, но есть серьезные проблемы с координацией

Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем заседании комитета.

"Хотя соответствующие институты и делают определенные предложения для решения данного вопроса, но мы также должны внести свой вклад в эту работу", - отметил М.Гулиев.

Он предложил пригласить работодателей, представителей соответствующих структур и обсудить проблемы: "Мы должны обратить внимание на создание рабочих мест в регионах. На восстановление освобожденных территорий из государственного бюджета выделено достаточно средств. Перегружены только Баку и Абшерон. Открытие новых рабочих мест в других регионах и строительство социальной инфраструктуры – главная цель, поставленная перед государством".

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Azərbaycanda iş yerləri ilə bağlı koordinasiya məsələsində ciddi problemlər var"

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