Глава комитета: В Азербайджане достаточно рабочих мест, но есть серьезные проблемы с координацией

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев считает, что в Азербайджане достаточно рабочих мест, но есть серьезные проблемы с координацией Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем заседании комитета.

Председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев считает, что в Азербайджане достаточно рабочих мест, но есть серьезные проблемы с координацией



Как сообщает Report, об этом он заявил на сегодняшнем заседании комитета.

"Хотя соответствующие институты и делают определенные предложения для решения данного вопроса, но мы также должны внести свой вклад в эту работу", - отметил М.Гулиев.

Он предложил пригласить работодателей, представителей соответствующих структур и обсудить проблемы: "Мы должны обратить внимание на создание рабочих мест в регионах. На восстановление освобожденных территорий из государственного бюджета выделено достаточно средств. Перегружены только Баку и Абшерон. Открытие новых рабочих мест в других регионах и строительство социальной инфраструктуры – главная цель, поставленная перед государством".