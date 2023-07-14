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Милли Меджлис утвердил учреждение посольства Азербайджана в Словакии

Милли Меджлис утвердил учреждение посольства Азербайджана в Словакии
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 12:31
Милли Меджлис утвердил учреждение посольства Азербайджана в Словакии

Азербайджан учреждает посольство в Братиславе (Словакия).

Как сообщает Report, в связи с этим на заседании внеочередной сессии парламента был вынесен на обсуждение законопроект "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Словацкой Республике (г. Братислава)".

Информируя о проекте, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов отметил, что в последние годы отношения Азербайджана с европейскими странами расширяются: "Открытие посольства Азербайджана в Словакии имеет важное значение. В Азербайджане действует посольство этой страны. Поэтому принятие этого проекта заслуживает похвалы".

Проект был вынесен на голосование и принят.

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