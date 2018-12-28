Милли Меджлис утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"

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Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект поправок в закон "О медицинском страховании".

Как сообщает Report, в закон дополнена статья 15-10 (Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию).

В проекте отмечено, что по базовой части пакета услуг выплачивается 29 манатов на человека за календарный год.

Проект поправок был принят после обсуждения.