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    Милли Меджлис утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"

    © Report

    Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был обсужден проект поправок в закон "О медицинском страховании".

    Как сообщает Report, в закон дополнена статья 15-10 (Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию).

    В проекте отмечено, что по базовой части пакета услуг выплачивается 29 манатов на человека за календарный год.

    Проект поправок был принят после обсуждения.

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