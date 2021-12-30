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Милли Меджлис утвердил льготы для лиц, имеющих журналистское удостоверение

Милли Меджлис утвердил льготы для лиц, имеющих журналистское удостоверение В Азербайджане определяются льготы для лиц, которые получат журналистское удостоверение.
Милли Меджлис
30 декабря 2021 г. 13:55
Милли Меджлис утвердил льготы для лиц, имеющих журналистское удостоверение
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В Азербайджане определяются льготы для лиц, которые получат журналистское удостоверение.

Как сообщает Report, это отразилось в законопроекте "О медиа", которое обсуждалось в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Имеющие журналистское удостоверение лица получат следующие льготы:

1. бесплатное посещение в связи с журналистской деятельностью музеев, галерей, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также мест, где проводятся общественно-культурные мероприятия;

2. аккредитация со стороны государственных органов, предприятий и организаций, неправительственных организаций;

3. пройдя аккредитацию, посещать мероприятия в соответствии со статьей 72 настоящего закона (для получения, передачи, производства и распространения массовой информации о значимых событиях);

4. пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными статьями 76.1.2–76.1.5 данного закона;

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на английском языке Milli Majlis approves privileges for those with journalist's card
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis jurnalist vəsiqəsi veriləcək şəxslərin imtiyazlarını təsdiqləyib

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