Милли Меджлис утвердил льготы для лиц, имеющих журналистское удостоверение

В Азербайджане определяются льготы для лиц, которые получат журналистское удостоверение.

В Азербайджане определяются льготы для лиц, которые получат журналистское удостоверение.

Как сообщает Report, это отразилось в законопроекте "О медиа", которое обсуждалось в третьем чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Имеющие журналистское удостоверение лица получат следующие льготы:

1. бесплатное посещение в связи с журналистской деятельностью музеев, галерей, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также мест, где проводятся общественно-культурные мероприятия;

2. аккредитация со стороны государственных органов, предприятий и организаций, неправительственных организаций;

3. пройдя аккредитацию, посещать мероприятия в соответствии со статьей 72 настоящего закона (для получения, передачи, производства и распространения массовой информации о значимых событиях);

4. пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными статьями 76.1.2–76.1.5 данного закона;

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.