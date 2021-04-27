Милли Меджлис утвердил документ о двукратном повышении зарплат работников прокуратуры

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был обсужден проект изменений в закон "О службе в органах прокуратуры".

Как передает Report, целью проекта поправок является усиление материального обеспечения работников прокуратуры.

Поправкой в закон добавляется статья 21.2.1. Согласно новой статье, работники прокуратуры ежемесячно будут получать дополнительную заработную плату в размере должностного оклада.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.