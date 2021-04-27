Милли Меджлис утвердил документ о двукратном повышении зарплат работников прокуратуры

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был обсужден проект изменений в закон "О службе в органах прокуратуры".
Как передает Report, целью проекта поправок является усиление материального обеспечения работников прокуратуры.
Поправкой в закон добавляется статья 21.2.1. Согласно новой статье, работники прокуратуры ежемесячно будут получать дополнительную заработную плату в размере должностного оклада.
После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.