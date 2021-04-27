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Милли Меджлис утвердил документ о двукратном повышении зарплат работников прокуратуры

Милли Меджлис утвердил документ о двукратном повышении зарплат работников прокуратуры После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении
Милли Меджлис
27 апреля 2021 г. 13:03
Милли Меджлис утвердил документ о двукратном повышении зарплат работников прокуратуры
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в третьем чтении был обсужден проект изменений в закон "О службе в органах прокуратуры".

Как передает Report, целью проекта поправок является усиление материального обеспечения работников прокуратуры.

Поправкой в закон добавляется статья 21.2.1. Согласно новой статье, работники прокуратуры ежемесячно будут получать дополнительную заработную плату в размере должностного оклада.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis prokurorluq işçilərinin maaşlarının iki dəfə artırılması barədə sənədi təsdiqlədi

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