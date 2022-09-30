Милли Меджлис ратифицировал ряд соглашений

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал ряд соглашений.
Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса после обсуждений парламент утвердил несколько соглашений.
Это следующие документы:
1. Проект закона АР об утверждении Конвенции "О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам".
2. Проект закона АР об утверждении Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи".
3. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений"
4. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве"
5. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении"
6. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".