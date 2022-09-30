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Милли Меджлис ратифицировал ряд соглашений

Милли Меджлис ратифицировал ряд соглашений Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал ряд соглашений
Милли Меджлис
30 сентября 2022 г. 12:10
Милли Меджлис ратифицировал ряд соглашений

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал ряд соглашений.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса после обсуждений парламент утвердил несколько соглашений.

Это следующие документы:

1. Проект закона АР об утверждении Конвенции "О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам".

2. Проект закона АР об утверждении Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи".

3. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений"

4. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве"

5. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении"

6. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis bir neçə sazişi ratifikasiya edib - SİYAHI

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