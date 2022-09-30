Милли Меджлис ратифицировал ряд соглашений

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал ряд соглашений

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал ряд соглашений.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса после обсуждений парламент утвердил несколько соглашений.

Это следующие документы:

1. Проект закона АР об утверждении Конвенции "О вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам".

2. Проект закона АР об утверждении Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи".

3. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере карантина и защиты растений"

4. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о военно-техническом сотрудничестве"

5. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении"

6. Законопроект АР об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".