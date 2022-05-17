Милли Меджлис проведет внеочередную сессию

Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Как стало известно Report, в связи с этим в ближайшие дни депутаты обратятся к спикеру парламента.

Внеочередную сессию планируется провести в июне.

В соответствии с Внутренним уставом Милли Меджлиса на основании обращения 42 депутатов парламента созывается внеочередная сессия. В период внеочередных сессий парламент проводит свои заседания, проводятся заседания комитетов и комиссий законодательного органа, депутаты участвуют в работе комитетом и комиссий.

Весенняя сессия парламента завершится 31 мая.