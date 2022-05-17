О нас
Аудио новости

Милли Меджлис проведет внеочередную сессию

Милли Меджлис проведет внеочередную сессию Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
17 мая 2022 г. 09:39
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию

Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса.

Как стало известно Report, в связи с этим в ближайшие дни депутаты обратятся к спикеру парламента.

Внеочередную сессию планируется провести в июне.

В соответствии с Внутренним уставом Милли Меджлиса на основании обращения 42 депутатов парламента созывается внеочередная сессия. В период внеочередных сессий парламент проводит свои заседания, проводятся заседания комитетов и комиссий законодательного органа, депутаты участвуют в работе комитетом и комиссий.

Весенняя сессия парламента завершится 31 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Extraordinary session of Milli Majlis might be held in June
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbədənkənar sessiyası keçiriləcək - EKSKLÜZİV

Самое важное

Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае
Газоизмерительная станция IGB близ Стара-Загоры будет готова в мае
16 мая 2022 г. 17:10
Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились
Турецкий депутат: Ильхам Алиев доказал, что турецко-азербайджанские отношения в последние годы углубились
16 мая 2022 г. 15:45
Завтра в Баку пройдет Третья конференция Парламентской Ассамблеи ОЭС
Завтра в Баку пройдет Третья конференция Парламентской Ассамблеи ОЭС
16 мая 2022 г. 14:26
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
ФотоПрезиденты Азербайджана и Турции приняли участие в открытии аэропорта Ризе-Артвин
14 мая 2022 г. 21:47
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
Ильхам Алиев пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Азербайджан
14 мая 2022 г. 19:30
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
Ряд медучреждений передан в ведомство Минздрава
13 мая 2022 г. 15:22
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi