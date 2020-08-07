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Милли Меджлис одобрил поправки в госбюджет Азербайджана

Милли Меджлис одобрил поправки в госбюджет Азербайджана Проект изменений был вынесен на голосование и принят
Милли Меджлис
7 августа 2020 г. 12:34
Милли Меджлис одобрил поправки в госбюджет Азербайджана

На пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект изменения в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год" в третьем (последнем) чтении.

Как сообщает Report, проект изменений был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что в соответствии с законом "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год" доходы государственного бюджета были утверждены в размере 24 134 500,0 тыс. манатов, расходы - 26 894 700,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы - 23 336 950,0 тыс. манатов, местные доходы - 797 550,0 тыс. манатов, централизованные расходы - 26 044 596,0 тыс. манатов, местные расходы - 850 104,0 тыс. манатов).

Изменения в закон предусматривают, что доходы госбюджета в 2020 году составят 24 миллиарда 124 миллиона манатов, расходы - 27 миллиардов 492 миллиона 200 тысяч манатов (в том числе централизованные доходы - 23 миллиарда 359 миллионов 465 тысяч манатов, местные доходы - 764 миллиона 535 тысяч манатов, централизованные расходы - 26 миллиардов 677 миллионов 330 тысяч манатов, местные расходы - 814 миллионов 870 тысяч манатов).

Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики и прочие поступления в госбюджет увеличиваются на 850,0 млн манатов и 30,0 млн манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis büdcəyə dəyişiklikləri qəbul edib

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