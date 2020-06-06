Кенуль Нуруллаева: ПАСЕ - самая широкая платформа, где распространяются двойные стандарты

"Хотя Азербайджан является географически маленькой страной, признается как государство «среднего масштаба». Инициативы нашей страны, выдвинутые как на региональном, так и на глобальном уровне помимо создания атмосферы конструктивного сотрудничества способствуют международному миру и безопасности. Однако мы видим разрушительное влияние политики двойных стандартов на мировой порядок на международном уровне".

Как передает Report, об этом сказала депутат Милли Меджлиса Кенуль Нуруллаева.

По ее словам, в то время как большинство влиятельных международных организаций продемонстрировали решимость в связи со справедливым урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, в лице Парламентской Ассамблеи Совета Европы справедливого подхода не было: «Со стороны ПАСЕ не предпринято никаких фактических шагов по восстановлению нарушенных прав около 1 млн наших соотечественников, подвергшихся этническому насилию во время конфликта из-за оккупационной политики Армении. В течение многих лет Совет Европы, который не хочет делать объективный выбор между агрессором и подвергшейся агрессии стороне, не отреагировал на очередной незаконный акт Армении. Речь идет о предвыборном шоу, организованном сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана. Хотя большинство влиятельных международных организаций не признают т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе, ПАСЕ все еще хранит молчание. Этот подход явно является результатом необъективности. Сегодня вся азербайджанская общественность видит, что Совет Европы на анти-азербайджанской позиции. Однако Азербайджан всегда открыт к сотрудничеству со всеми международными организациями, включая Совет Европы.

Когда наша страна вступила в Совет Европы 17 января 2001 года, Азербайджан и Армения в тот же день взяли на себя ряд обязательств перед Советом Европы. Одним из таких обязательств является вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мониторинг этих обязательств проводится Советом Европы. Значит, выражение мыслей по поводу конфликта напрямую входит в мандат содокладчиков. Однако, в отличие от Совета Европы, Азербайджан всегда был привержен своим обязательствам перед Советом Европы.

Азербайджанская делегация в ПАСЕ всегда показывала пример конструктивного сотрудничества. Но, к сожалению, время от времени мы являемся свидетелями отчетов содокладчиков этой структуры, носящих необоснованный, клеветнический характер, которые служат интересам заказных и предвзятых кругов.

Очевидно, что некоторые предвзятые круги на примере Совета Европы всерьез обеспокоены тем фактом, что наша страна с краткой историей независимости стала влиятельной в мировом сообществе и проводит независимую политику.

Стоит напомнить, что отклонение т.н. доклада содокладчика Кристофа Штрассера о политзаключенных в Азербайджане в 2013 году еще больше усилило тенденции азербайджанофобии в организации. Побежденные круги неоднократно запускали клеветническую кампанию против Азербайджана во время важных мероприятий в нашей стране. Было ясно, что это управлялось со стороны конкретных кругов».

К.Нуруллаева сказала, что такая же тенденция наблюдалась в отношении парламентских выборах в Азербайджане: «Появление резолюции по Азербайджану, принятой в ПАСЕ 30 января 2020 года, незадолго до выборов, стало еще одним свидетельством предвзятости.

Другой факт заключается в том, что это поведение ПАСЕ, который проигнорировал недавний инцидент насилия со стороны полиции, вызвавший серьезные протесты во всем мире, еще раз демонстрирует, что эта организация является самой широкой платформой, где распространяются двойные стандарты.

В таком случае Президент Азербайджана справедливо оценивает предвзятые документы, принятые Советом Европы в связи с нашей страной, как обычный клочок бумаги».