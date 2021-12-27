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Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены.
Милли Меджлис
27 декабря 2021 г. 18:39
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Нурлан Гасанов.

По его словам, в соответствии с требованиями статьи 89 Конституции АР депутат лишается мандата и утрачивает свои полномочия в случае совершения преступления и вступления решения суда в законную силу.

Отметим, что сегодня по решению Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Эльданиз Салимов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу при исполнении служебных обязанностей.

Эльданиз Салимов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР, в отношении него решением Бинагадинского районного суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Затем уголовное дело было направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

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