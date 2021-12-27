Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены.

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Нурлан Гасанов.

По его словам, в соответствии с требованиями статьи 89 Конституции АР депутат лишается мандата и утрачивает свои полномочия в случае совершения преступления и вступления решения суда в законную силу.

Отметим, что сегодня по решению Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Эльданиз Салимов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу при исполнении служебных обязанностей.

Эльданиз Салимов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР, в отношении него решением Бинагадинского районного суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Затем уголовное дело было направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.