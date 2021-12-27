Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены.
Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Нурлан Гасанов.
По его словам, в соответствии с требованиями статьи 89 Конституции АР депутат лишается мандата и утрачивает свои полномочия в случае совершения преступления и вступления решения суда в законную силу.
Отметим, что сегодня по решению Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Эльданиз Салимов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.
Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз избил сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Мирзоева Заура Джаваншир оглу при исполнении служебных обязанностей.
Эльданиз Салимов был привлечен в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР, в отношении него решением Бинагадинского районного суда была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Затем уголовное дело было направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.