Депутат: Судьба взятых в заложники азербайджанцев не интересовала политиков Франции

"Азербайджан по праву ожидает от Франции, одного из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сбалансированной, справедливой позиции"

"24 апреля председатель Сената Франции Жерар Ларше, находящийся с визитом в Армении, выступил с достаточно предвзятыми и совершенно далекими от объективности заявлениями. Эти заявления вызвали глубокое сожаление у всей азербайджанской общественности. Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова также незамедлительно отреагировала на это, отметив, что обвинения, выдвинутые против Азербайджана, неприемлемы, и категорически не соответствуют взятым Францией на себя обязательствам в качестве сопредседателя Минской группы".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, несправедливая и односторонняя позиция, которую некоторые члены французского правительства и парламента проявили в дни Отечественной войны, оставила глубокий след в памяти азербайджанского народа: “Мы не забыли решений, принятых в прошлом году Сенатом и Национальной ассамблеей Франции в связи с признанием сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Азербайджана. Что нас больше всего беспокоит, так это то, что такие предвзятые шаги предпринимает страна, которую мы считаем партнером”.

Депутат отметил, что в следующем году будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией: "Азербайджан внес ценный вклад в сохранение и восстановление образцов мирового культурного наследия во Франции. На фоне этих фактов заявления председателя французского Сената подрывают и без того хрупкое доверие азербайджанского народа к этой стране. В то же время, это также серьезный удар по формированию атмосферы взаимного диалога между двумя народами в постконфликтный период, усилиям по поиску формулы устойчивого мира и стабильности. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в результате 44-дневной войны, добился мира, который Минская группа ОБСЕ, сопредседателем которой является и Франция, не могла обеспечить в течение 30 лет”.

Он также отметил, что высшие должностные лица французского государства ни разу не поднимали вопрос об уничтожении принадлежащих Азербайджану исторических, религиозных, культурных памятников на оккупированных территориях в течение почти 30 лет: "Но, не опираясь ни на какие факты, он утверждает, что армянское культурное наследие в Нагорном Карабахе якобы уничтожено. Судьба азербайджанцев, взятых в заложники в 90-е годы и в последующий период, никогда не привлекала внимания французских политиков. Однако они выступают с юридически необоснованными претензиями для возвращения армянских диверсантов, пытавшихся совершить террор на территории Азербайджана. Франция до сих пор не выдвинула никаких инициатив в отношении выдачи карт заминированных территорий.

Азербайджан по праву ожидает от Франции, одного из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сбалансированной, справедливой позиции. А заявления французских официальных лиц вызывают очень серьезные сомнения в заинтересованности этой страны в восстановлении связей между Азербайджаном и Арменией, формировании атмосферы доверия, обеспечении устойчивого мира”.