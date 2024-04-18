О нас

Депутат: Слова президента Франции противоречат его действиям 

Депутат: Слова президента Франции противоречат его действиям  Депутат Шахин Исмайлов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за несоответствие его высказываний действиям.
Милли Меджлис
18 апреля 2024 г. 17:19
Депутат: Слова президента Франции противоречат его действиям 

Депутат Шахин Исмайлов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за несоответствие его высказываний действиям.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил на конференции "Новая Каледония: История, современные вызовы и ожидаемое будущее" в Милли Меджлисе.

Исмайлов отметил, что Макрон во время своего визита в Алжир назвал колониализм одним из величайших бедствий, хотя его действия явно противоречат сказанному.

По словам депутата, Азербайджан своей победой в 44-дневной Отечественной войне показал всему миру, что величие страны не измеряется размером ее территорий.

Исмайлов также выразил надежду на обретение Новой Каледонией независимости.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: Fransa Prezidentinin sözü ilə əməli üst-üstə düşmür

Другие новости из категории

Депутат: Франция нарушает право канаков на самоопределение
Депутат: Франция нарушает право канаков на самоопределение
18 апреля 2024 г. 17:09
Самед Сеидов: Верим, что Новая Каледония обретет независимость
Самед Сеидов: Верим, что Новая Каледония обретет независимость
18 апреля 2024 г. 16:53
Депутат: Франция фальсифицирует результаты референдумов в Новой Каледонии
Депутат: Франция фальсифицирует результаты референдумов в Новой Каледонии
18 апреля 2024 г. 16:46
Парламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве
ФотоПарламенты Азербайджана и Новой Каледонии подписали меморандум о сотрудничестве
18 апреля 2024 г. 14:03
Азербайджан и Албания отменяют визовый режим
Азербайджан и Албания отменяют визовый режим
17 апреля 2024 г. 17:31
В Госкомитете по делам семьи предложили создать семейные суды в Азербайджане
В Госкомитете по делам семьи предложили создать семейные суды в Азербайджане
17 апреля 2024 г. 13:12
Депутат: Отсутствие механизма управления отходами станет угрозой для здоровья населения
Депутат: Отсутствие механизма управления отходами станет угрозой для здоровья населения
17 апреля 2024 г. 11:49
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 19 апреля
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса пройдет 19 апреля
16 апреля 2024 г. 16:06
Законопроект о земельных участках на Каспии рекомендован на заседание Милли Меджлиса
ФотоЗаконопроект о земельных участках на Каспии рекомендован на заседание Милли Меджлиса
16 апреля 2024 г. 15:08
При создании искусственных участков на Каспии будет выплачиваться арендная плата
При создании искусственных участков на Каспии будет выплачиваться арендная плата
15 апреля 2024 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi