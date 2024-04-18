Депутат: Слова президента Франции противоречат его действиям 

Депутат Шахин Исмайлов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за несоответствие его высказываний действиям.
Как сообщает Report, об этом депутат заявил на конференции "Новая Каледония: История, современные вызовы и ожидаемое будущее" в Милли Меджлисе.
Исмайлов отметил, что Макрон во время своего визита в Алжир назвал колониализм одним из величайших бедствий, хотя его действия явно противоречат сказанному.
По словам депутата, Азербайджан своей победой в 44-дневной Отечественной войне показал всему миру, что величие страны не измеряется размером ее территорий.
Исмайлов также выразил надежду на обретение Новой Каледонией независимости.