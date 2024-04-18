Депутат: Слова президента Франции противоречат его действиям

Депутат Шахин Исмайлов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за несоответствие его высказываний действиям.

Депутат Шахин Исмайлов раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за несоответствие его высказываний действиям.

Как сообщает Report, об этом депутат заявил на конференции "Новая Каледония: История, современные вызовы и ожидаемое будущее" в Милли Меджлисе.

Исмайлов отметил, что Макрон во время своего визита в Алжир назвал колониализм одним из величайших бедствий, хотя его действия явно противоречат сказанному.

По словам депутата, Азербайджан своей победой в 44-дневной Отечественной войне показал всему миру, что величие страны не измеряется размером ее территорий.

Исмайлов также выразил надежду на обретение Новой Каледонией независимости.