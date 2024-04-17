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Депутат: Отсутствие механизма управления отходами станет угрозой для здоровья населения

Депутат: Отсутствие механизма управления отходами станет угрозой для здоровья населения В Милли Меджлисе призвали к эффективной организации управления отходами, которые сбрасываются в почву.
Милли Меджлис
17 апреля 2024 г. 11:49
Депутат: Отсутствие механизма управления отходами станет угрозой для здоровья населения

В Милли Меджлисе призвали к эффективной организации управления отходами, которые сбрасываются в почву.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на общественных слушаниях в парламенте на тему "Правовые аспекты модели здоровой семьи - в зеленом мировом пространстве".

По его словам, отсутствие механизма управления отходами может обернуться большой угрозой для здоровья населения в будущем.

Амирасланов отметил, что большая часть продуктов питания, потребляемых населением, является продукцией сельскохозяйственного производства: "Однако сегодня почва значительно загрязнена из-за выбросов в нее промышленных, медицинских и других отходов".

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